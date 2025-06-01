Житель каргопольской деревни схлопотал уусловный срок за порох

Няндомский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 46-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Суд установил, что виновный в период с января по февраль 2025 года, проживая в одной из деревень Каргопольского района, не являясь законным владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов, приобрел и незаконно хранил в своем доме порох массой 183,7 гр., применяющийся для снаряжения патронов к охотничьим ружьям.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 10 тыс. рублей.