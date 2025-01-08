Любителю боеприпасов из Устьян дали условный срок

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 61-летнего подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ).

Установлено, что 03 декабря 2024 осужденный нашел на веранде дома его родителей в д. Щапинская Устьянского района две банки бездымного и одну коробку дымного пороха общей массой 945,3 грамм, которые присвоил себе. Порох он хранил в том же месте, а затем на автомобиле перевез к своему дому в п. Костылево Устьянского района, в последующем к железнодорожному вокзалу, расположенному в указанном населенном пункте.

Ранее мужчина был лишен права хранения и ношения оружия за совершение административного правонарушения. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, судом в доход государства конфискован автомобиль, на котором он перевозил порох.