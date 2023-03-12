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Пинежанин получил 3 года условно за купленный с рук порох

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и  признал виновным 43-летнего жителя  по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ).

Установлено, что обвиняемый в нарушение порядка реализации и оборота оружия и боеприпасов, незаконно присвоил себе промышленно-изготовленный пластинчатый порох общей массой не менее 169,1 грамма. В период незаконного хранения приобретенного взрывчатого вещества, имея реальную возможность сдать его в правоохранительные органы, незаконно перенес порох к себе в жилище, где хранил его.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции 03 января 2023 года, незаконно хранящееся взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота в установленном законом порядке.

В судебном заседании подсудимый вину свою в совершении преступления признал в полном объеме. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно. 

Приговор в законную силу не вступил.

11 апрель 11:15 | : Происшествия

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