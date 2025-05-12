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Житель Поморья устроил у себя склад боеприпасов

Прокуратурой Верхнетоемского района поддержано обвинение в Красноборском районном суде Архангельской области по уголовному делу в отношении жителя п. Зеленник Верхнетоемского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Суд установил, что обвиняемый, не имея предусмотренных законом оснований, с 2007 года по январь 2025 года незаконно хранил по месту своего жительства дымный и бездымный порох, являющийся взрывчатым веществом, общей массой более 100 граммов, а также с марта 2024 года по октябрь 2024 года по месту своего жительства незаконно снарядил 32 охотничьих патрона, являющихся боеприпасами для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия. 

Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью. 

Приговором суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет, а также со штрафом в размере 105 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

18 июнь 09:39 | : Происшествия

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