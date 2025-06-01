В Архангельске вынесен приговор по мутному делу о фальсификации доказательств

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 26-летнего жителя областного центра виновным по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

Установлено, что виновный в период с 01.08.2024 по 18.02.2025 через своего представителя предоставил в Арбитражный суд Архангельской области ходатайство об исключении из конкурсной массы по заявлению о признании банкротом ежемесячных выплат за якобы арендуемое им жилое помещение в размере 25 000 рублей с изготовленными им лично подложными договором аренды жилого помещения и расписками по оплате за проживание.

Однако преступные действия обвиняемого были выявлены в судебном заседании в результате показаний собственника жилого помещения, не осведомленного о составленных обвиняемым документах и о личности обвиняемого. В результате судом был принят отказ обвиняемого от ходатайства об исключении из конкурсной массы этих сумм, на которое может быть обращено взыскание, а производство по его ходатайству было прекращено.

Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ.