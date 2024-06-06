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В Архангельске руководитель предприятия уличен в фальсификации доказательств

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией  государственного обвинителя и признал 35 –летнего жителя областного центра виновным в совершении 19 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу представителем лица, участвующего в деле).

Как установлено судом, в период 2022-2023 гг. у ООО УК «ЖКС», директором которого являлся подсудимый, образовалась задолженность за потребленные коммунальные услуги по электрической энергии перед ООО «ТГК-2 Энергосбыт» свыше 2,3 млн рублей, в связи с чем ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный суд Архангельской области о взыскании имеющейся задолженности. 

При аналогичных обстоятельствах ООО «ТГК-2 Энергосбыт» обратилось о взыскании задолженности на сумму свыше 1,7 млн рублей к ООО «Архстроймонтаж», в котором подсудимый осуществлял руководство деятельностью.  

Подсудимый, желая избежать материальных затрат, в том числе уменьшить сумму взысканий, имея в своем распоряжении технические паспорта и справки центра Северного филиала БТИ на многоквартирные дома, находящиеся в управлении данных организаций, осуществил сканирование полученных справок, после чего внес в них заведомо недостоверные сведения о фактическом износе домов, определив фактически такие дома в категорию ветхих, в дальнейшем данные справки предъявил в суд.

В результате представленных подсудимым в суд подложных документов с ООО УК «ЖКС» и ООО «Архстроймонтаж» в пользу ООО «ТГК-2 Энергосбыт» взыскано более 2,9 млн рублей, вместо требуемых 4,1 млн рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В законную силу приговор не вступил.

(фото с https://akwatoria.ru) 

12 август 10:02 | : Скандалы

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