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Вынесен приговор водителю, задавившему пожилую женщину в Архангельске

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя областного центра виновным  по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).  

Установлено, что подсудимый утром 31.08.2022, управляя автомобилем и следуя по проспекту Ломоносова у дома 219 в г. Архангельске, допустил наезд на 85-летнего пешехода. В силу преступной небрежности, виновный двигался с завышенной скоростью, нарушив правила дорожного движения, хотя при соблюдении максимально допустимой скорости движения на данном участке имел техническую возможность предотвратить наезд на человека путем торможения. В результате преступных действий, пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Приговором суда  ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года.

Гражданские иски потерпевших (дочери и супруга погибшей) удовлетворены частично, с подсудимого взыскано в их пользу 1 000 000 рублей каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил.

26 май 11:28 | : Происшествия

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