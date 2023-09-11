Новодвинский конокрад заплатит штраф за свои деяния

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 59-летнего жителя г. Новодвинска по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение).

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в ночное время 02 апреля 2023 года, находясь в с. Холмогоры, проник в конюшню и вывел четырёх лошадей из помещения племзавода, поместил их в автомобиль марки «ГАЗЕЛЬ» и вывез за пределы Архангельской области.

Обвиняемый планировал продать похищенных лошадей в Калужской области, однако был задержан сотрудниками полиции в районе г. Иваново на автомобильной трассе «Иваново-Ярославль».

Преступные действия причинили материальный ущерб АО «Холмогорский племзавод» на общую сумму 325 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.