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Новодвинский конокрад заплатит штраф за свои деяния

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал  виновным 59-летнего жителя г. Новодвинска по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере, с незаконным проникновением в помещение).

В ходе предварительного расследования установлено, что  обвиняемый в ночное время 02 апреля 2023 года, находясь в с. Холмогоры, проник в конюшню и вывел четырёх лошадей из помещения племзавода, поместил их в автомобиль марки «ГАЗЕЛЬ» и вывез за пределы Архангельской области. 

Обвиняемый планировал продать похищенных лошадей в Калужской области, однако был задержан сотрудниками полиции в районе г. Иваново на автомобильной трассе «Иваново-Ярославль».  

Преступные действия причинили материальный ущерб АО «Холмогорский племзавод» на общую сумму 325 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину. 

Приговором суда ему назначено наказание  в виде  штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

17 октябрь 09:06 | : Происшествия

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