Житель Котласа пытался обмануть бывшую жену и правосудие и попался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 49-летнего жителя города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

Следствием установлено, что в 2023 году при рассмотрении Котласским городским судом искового заявления обвиняемого к бывшей супруге о взыскании с нее необоснованного обогащения в размере стоимости бани на земельном участке на общую сумму более 1,3 млн. рублей, подследственный предоставил в суд подложные документы, из которых следовало, что якобы в период брака он заключил и оплатил договоры подряда с коммерческими организациями на строительство указанной бани и после расторжения брака тратил денежные средства на ее строительство. В действительности ранее строительство бани осуществлялось в период брака физическими лицами за счет средств обоих супругов. Представленные документы были изучены в ходе судебного заседания, их достоверность оценена критически, в удовлетворении искового заявления суд отказал.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.