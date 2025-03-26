Архангелогородка утаила от кредиторов более 11 млн рублей

В отношении архангелогородки, злостно уклоняющейся от погашения кредиторской задолженности, возбуждено уголовное дело.

Решением Арбитражного суда Архангельской области 33-летняя гражданка солидарно с ещё пятью заёмщиками обязана выплатить в пользу юридического лица более 11 миллионов рублей.

Исполнительное производство возбуждено ещё в мае 2023 года. Однако должница, зная о своих финансовых обязанностях, имея постоянный доход от осуществления трудовой деятельности и будучи предупреждённой об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», мер к исполнению решения суда не предпринимала. Кроме того, женщина получила компенсационную выплату за аварийное жилье в размере почти 650 тысяч рублей и потратила деньги по своему усмотрению.

То есть, имея реальную возможность, должница из корыстных побуждений, выразившихся в нежелании нести материальные затраты, связанные с исполнением решения суда, злостно уклонилась от погашения кредиторской задолженности.

В отношении гражданки дознавателем органа принудительного исполнения возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ. Проводится расследование.

Отметим, что санкция данной статьи Уголовного Кодекса предусматривает наказание от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.