18-летняя северодвинка получила полмиллиона рублей от нерадивой матери

Хороший подарок к Новому году получила с помощью судебных приставов 18-летняя жительница г. Северодвинска. После привлечения к административной ответственности мать выплатила дочери более 500 тысяч рублей задолженности по алиментам.

Северодвинскими судебными приставами велось исполнительное производство о взыскании с жительницы города корабелов алиментов. В течение длительного времени женщина выплачивала ребёнку денежные средства в меньшем размере, чем было установлено судом. Поэтому к совершеннолетию дочери образовалась задолженность в сумме 524 тысячи рублей.

В отношении должницы судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд признал женщину виновной в неуплате средств на содержание ребёнка и назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После этого должница приняла решение погасить долг перед дочерью и оплатила задолженность в полном объёме. Несмотря на то, что девушка получила от матери такой новогодний подарок, женщине всё же придётся отработать на благоустройстве города назначенное наказание.