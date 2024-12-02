Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

18-летняя северодвинка получила полмиллиона рублей от нерадивой матери

Хороший подарок к Новому году получила с помощью судебных приставов 18-летняя жительница г. Северодвинска. После привлечения к административной ответственности мать выплатила дочери более 500 тысяч рублей задолженности по алиментам.

Северодвинскими судебными приставами велось исполнительное производство о взыскании с жительницы города корабелов алиментов. В течение длительного времени женщина выплачивала ребёнку денежные средства в меньшем размере, чем было установлено судом. Поэтому к совершеннолетию дочери образовалась задолженность в сумме 524 тысячи рублей.

В отношении должницы судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд признал женщину виновной в неуплате средств на содержание ребёнка и назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После этого должница приняла решение погасить долг перед дочерью и оплатила задолженность в полном объёме. Несмотря на то, что девушка получила от матери такой новогодний подарок, женщине всё же придётся отработать на благоустройстве города назначенное наказание.

19 декабрь 10:43 | : Скандалы

Главные новости


Как коммунисту стать миллионером? Поучительная северодвинская история
Муха (или как не разодраться с соседями)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (255)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20