Архангелогородец доигрался до уголовки уклонением от оплаты кредитов

Архангелогородцу грозит уголовное наказание за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

На исполнении в ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска находятся исполнительные производства в отношении 36-летнего жителя областного центра. По решению суда мужчина обязан выплатить в пользу компании, занимающейся разработкой и внедрением автоматизированных систем для предприятий, а также в пользу физического лица компенсацию за нарушение исключительных прав на программы для ЭВМ на общую сумму почти четыре миллиона рублей.

Зная о возложенных на него финансовых обязательствах, архангелогородец, тем не менее, от исполнения решения суда уклонялся. При этом реальная возможность платить по счетам у должника была. Он имел доход, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью, а оборот денежных средств по банковскому счёту должника только за 11 месяцев почти в три раза превышал сумму долга.

Однако полученными от трудовой деятельности и иных источников дохода денежными средствами должник распорядился по своему усмотрению, игнорируя оплату долгов.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере обернулось для архангелогородца возбуждением в отношении него уголовного дела по статье 177 УК РФ. В настоящее время дознавателем ОСП по Соломбальскому округу г. Архангельска проводятся необходимые следственные мероприятия.