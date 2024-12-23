В Архангельской области вынесли приговор отцу, совратившему двух дочерей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 38-летнему жителю Поморья. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния двух малолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет по месту жительства на территории Архангельской области осужденный совершал в отношении двух малолетних дочерей действия сексуального характера. О происходящем в семье стало известно после обращения матери девочек в правоохранительные органы.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 18 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него по 800 тысяч рублей в пользу каждой потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://cool-readers.ru)