Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области вынесли приговор отцу, совратившему двух дочерей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступления против собственности 38-летнему жителю Поморья. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния  двух малолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет по месту жительства на территории Архангельской области осужденный совершал в отношении двух малолетних дочерей действия сексуального характера. О происходящем в семье стало известно после обращения матери девочек в правоохранительные органы.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 18 лет 1 месяца лишения свободы  с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него по 800 тысяч рублей в пользу каждой потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://cool-readers.ru

         

16 январь 12:37 | : Происшествия

Главные новости


Здесь будет район Привокзальный. Из истории Архангельска
Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (140)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20