В Архангельске строго наказан иностранный любитель маленьких девочек

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему гражданину иностранного государства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера действия в отношении несовершеннолетней).

Следствием и судом установлено, что 14 января 2025 года утром в общественном транспорте осужденный, будучи кондуктором рейсового автобуса, совершил иные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.