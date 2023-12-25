Пожилому педофилу из Вельского района дали 12 лет строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 70-летнему жителю Вельского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении двух лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что летом 2022 года в одном из населённых пунктов Вельского района пенсионер, пользуясь беззащитностью двоих малолетних девочек, под надуманным предлогом уводил их в уединенные места и совершал иные действия сексуального характера.

В ходе следствия проведена комплексная судебно- психолого-психиатрическая экспертиза, согласно результатам которой пенсионер страдал расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.