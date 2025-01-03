Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подросток из Коноши начал взрослую жизнь с преступления гомосексуального характера

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 14- летнему жителю посёлка Коноша. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетнего потерпевшего).   

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года на детской площадке в поселке Коноша несовершеннолетний осужденный совершил иные действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика.

Приговором Коношского районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://stavropolye.tv) 

30 январь 15:12 | : Скандалы

Главные новости


Золушка с матерком. Феномен «Аноры» и Юры Борисова
Архангельская область. Изба Семи Государей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (345)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20