Подросток из Коноши начал взрослую жизнь с преступления гомосексуального характера

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 14- летнему жителю посёлка Коноша. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетнего потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года на детской площадке в поселке Коноша несовершеннолетний осужденный совершил иные действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика.

Приговором Коношского районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу.