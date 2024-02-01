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Архангельского педофила приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния  двух малолетних).

Следствием и судом установлено, что 16 июля 2023 года вечером осужденный подошел к двум сестрам в возрасте 6 и 7 лет, которые гуляли  у детского сада, расположенного в городе Архангельске. Под надуманным предлогом оказания ему помощи в поимке котенка он заманил девочек на безлюдный участок местности за гаражами, где совершил в отношении них иные действия сексуального характера. 

Личность злоумышленника оперативно установили сотрудники полиции после обращения родственника пострадавших девочек, которому те рассказали о произошедшем с ними на прогулке. 

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.

(фото с https://gremlincom.ru) 

03 май 08:57 | : Происшествия

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