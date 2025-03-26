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Любители пенного напитка обокрали магазин в Мезенском округе

Ранним утром в межмуниципальное отделение МВД России «Мезенское» с заявлением о хищении продукции обратился владелец магазина, расположенного в одном из поселков. По словам мужчины, бдительные местные жители сообщили ему, что дверь в помещение взломана.

По горячим следам сотрудниками следственно-оперативной группы полиции были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались нигде не работающий 24-летний местный житель и 16-летний подросток.

По имеющейся информации, предварительно договорившись и взяв с собой монтировку, злоумышленники около 4 часов утра подошли к зданию магазина, взломали входную дверь, забрали несколько упаковок пива, продукты, после чего скрылись на мотоцикле.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Стражами порядка изъято около 100 бутылок с пивом, а также часть похищенных продуктов, которые будут возвращена собственнику. У подозреваемых также обнаружен инструмент, с помощью которого они взломали входную дверь.

Ведется следствие.


02 июль 09:29 | : Происшествия

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