В Котласе грабитель пошел брать кассу с топором наперевес

Утром 7 февраля 2024 года в МО МВД России «Котласский» обратился управляющий торговой точки, специализирующейся на изготовлении и продаже шаурмы. По словам заявителя, ночью кто-то разбил окно павильона и похитил из кассового аппарата денежные средства порядка 3,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 30-летний житель Устьянского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа и краж.

По имеющейся информации, в ночное время злоумышленник разбил топором панорамное окно павильона, проник в помещение, забрал из кассы лежавшую в ней наличность, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.