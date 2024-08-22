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Архангельские полицейские задержали любителя красивой жизни

Ночью 7 октября в отдел полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о том, что неизвестный проник в торговое помещение продуктового магазина, откуда похитил две бутылки дорогостоящего спиртного и около 10 пачек сигарет.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Спустя несколько часов сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в совершении преступления – 17-летний житель Северного округа.  Юноша уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных имущественных преступлений.

По имеющейся информации, злоумышленник подошел к магазину и рывком открыл первую входную дверь. Зайдя в тамбур, он ногой разбил стекло второй двери и через него проник в торговый зал. Похитив алкоголь и сигареты, он тем же путем выбрался наружу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

 

08 октябрь 13:14 | : Происшествия

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