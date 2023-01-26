В Вельске задержан домушник, не брезговавший рыбацкой мелочевкой

В ОМВД России по Вельскому району обратился житель деревни Вороновская. По словам мужчины, из его дома пропали рыболовный ящик со снастями и бур.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан нигде не работающий 37-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных криминальных деяний.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что подозреваемый причастен еще к одной краже из частного дома в этом же населенном пункте. Там он похитил электроинструменты.

По предварительной информации, рыболовные принадлежности злоумышленник украл, проникнув в дом через незапертую дверь его хозяйственной части. Во второй дом мужчина пробрался, разбив окно. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Похищенное изъято и в скором времени будет передано владельцам.