У магазина в поселке Катунино мужик ограбил мужика

В отдел полиции по Приморскому району поступило сообщение о том, что в вечернее время у одного из магазинов поселка Катунино неизвестный отобрал у 40-мужчины мужчины пакет, в котором находились покупки, личные вещи и денежные средства, после чего скрылся.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам подозреваемый в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался нигде не работающий 27-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется следствие.