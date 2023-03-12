Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У магазина в поселке Катунино мужик ограбил мужика

В отдел полиции по Приморскому району поступило сообщение о том, что в вечернее время у одного из магазинов поселка Катунино неизвестный отобрал у 40-мужчины мужчины пакет, в котором находились покупки, личные вещи и денежные средства, после чего скрылся.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По горячим следам подозреваемый в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался нигде не работающий 27-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется следствие.

 

16 апрель 17:31 | : Происшествия

Главные новости


Вейся, вейся, разговейся!
Поморье, к выборам готовьсь!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (178)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20