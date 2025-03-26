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Поджог полицейских машин в Архангельске квалифицирован как теракт

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). 

Следствием установлено, что 12 апреля 2025 года вечером в центре города Архангельска обвиняемый, выполняя задание неустановленного лица, облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью четыре служебных автомобиля полиции и поджег их. В результате пожара серьёзно повреждены три автомобиля, один полностью уничтожен огнем, причиненный УМВД России по Архангельской области ущерб составил более 4,4 млн рублей. При этом обвиняемый фиксировал свои действия на камеру мобильного телефона, после чего неустановленное лицо смонтировало и в открытом доступе на проукраинском ресурсе разместило видеоролик о якобы имевшем место акте сопротивления органам государственной власти России.

В ходе допроса обвиняемый, которого на месте преступления задержали сотрудники полиции, пояснил следователю, что противоправные действия совершил под воздействием неустановленных лиц, которые сначала обманным путем завладели его денежными средствами, а потом велели поджечь автомобили полиции, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

По ходатайству следователя судом в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР при оперативном сопровождении РУФСБ и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области. В отношении неустановленного лица материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, по ним продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий. 

Следственное управление призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за совершение особо тяжких преступлений. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. Стоит остановиться и подумать о цене, которую придется заплатить. Она может оказаться непомерно высокой и разрушить всю жизнь. За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.


02 июль 08:55 | : Происшествия

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