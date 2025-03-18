Молодого жителя Архангельска обвиняют в теракте

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 21-летнему жителю города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Следствием установлено, что 12 апреля 2025 года вечером в центре города Архангельска обвиняемый облил горючей жидкостью четыре служебных автомобиля полиции и поджег их. В результате пожара серьёзно повреждены три автомобиля.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанного на месте преступления жителя областного центра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что противоправные действия совершил под воздействием неустановленных лиц, которые сначала обманным путем завладели его денежными средствами, а потом велели поджечь автомобили полиции.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств, в том числе отрабатывается версия про украинский след.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР при оперативном сопровождении РУФСБ и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

Следственное управление призывает граждан быть бдительными и помнить о серьезных последствиях за совершение особо тяжких преступлений. Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. Стоит остановиться и подумать о цене, которую придется заплатить. Она может оказаться непомерно высокой и разрушить всю жизнь. За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.