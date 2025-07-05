Поджигателю дорогой иномарки в центре Архангельска грозит до 5 лет колонии

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, путем поджога).

Следствием установлено, что обвиняемый из личной неприязни к водителю автомобиля «Audi» в один из дней ноября 2024 г. с целью мести, находясь во дворе одного из домов по пр. Троицкий в г. Архангельске, подошел к вышеуказанному автомобилю и положил на капот заранее приисканный пакет с бензином, после чего поджог. Удостоверившись, что автомобиль охвачен огнем, с места преступления скрылся.

В результате преступных действий обвиняемого автомобиль «Audi» уничтожен огнем, а также поврежден припаркованный рядом автомобиль «Volkswagen». Причиненный ущерб составил не менее 7 млн рублей.

Причастность обвиняемого к совершенному преступлению установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Под тяжестью улик обвиняемый вину в совершении преступления признал.

Санкцией ч. 2 ст. 167 УК РФ предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска.