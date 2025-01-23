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Настырный архангелогородец уничтожил огнем животных и имущество подруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого 46-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 10 декабря 2024 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через оконный проем незаконно проник в квартиру, расположенную в деревянном доме по улице Титова в городе Архангельске, в которой проживала его знакомая. На почве личной неприязни к хозяйке жилища он облил легковоспламеняющейся жидкостью диван, поджег его, и убедившись, что пламя разгорелось, покинул чужое жилище. В результате пожара погибло три собаки потерпевшей, а также уничтожено имущество на общую сумму около миллиона рублей.  Через непродолжительное время обвиняемого, нарушившего наложенное на него ограничение в виде запрета пребывания вне пределов места жительства в ночное время, доставили в отдел полиции «Северный» для разбирательства. Подследственный, желая избежать привлечения к ответственности, ударил сотрудника полиции, его противоправные действия пресекли.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что устроил поджог, так как хотел отомстить знакомой, которая не возвращала ему долг и не хотела проживать вместе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

12 март 08:17 | : Происшествия

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