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Житель Архангельска спалил три полицейских автомобиля

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Архангельска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). 

По предварительным данным, 12 апреля 2025 года около 21 часа подозреваемый облил горючей жидкостью четыре служебных автомобиля полиции, стоящих возле батальона дислокации ППСП УМВД России по городу Архангельску, и поджег их. В результате пожара серьёзно повреждены три автомобиля. Возгорание ликвидировано сотрудниками экстренных служб. Пострадавших из числа сотрудников полиции и иных граждан нет.

Подозреваемый задержан на месте сотрудниками полиции. 

По версии задержанного, он совершил преступные действия, находясь под воздействием неустановленных лиц, с которыми длительное время общался по телефону.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Орган предварительного следствия будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

 Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

13 апрель 08:54 | : Происшествия

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