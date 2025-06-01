Геномная экспертиза помогла установить поджигателя машин из Няндомы

Архангельские полицейские при содействии вологодских коллег раскрыли попытки поджога двух автомобилей, совершённые в 2019 и 2024 годах. К данным преступлениям оказался причастен 47-летний ранее судимый житель города Няндомы Архангельской области.

В поле зрения правоохранителей мужчина попал некоторое время назад, когда во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области остановили автомобиль, за рулём которого с признаками алкогольного опьянения находился подозреваемый. Правонарушителя отстранили от управления транспортным средством и привлекли к административной ответственности. Для проведения геномной регистрации и занесения в базу данных у нарушителя был изъят биоматериал.

При сравнительном исследовании экспертами было установлено совпадение данного образца с ранее зарегистрированными по уголовным делам о покушениях на поджог двух автомобилей в Няндоме.

Восстановив картину произошедшего, правоохранители выяснили, что 2 сентября 2019 года злоумышленник проник на территорию частного дома, облил бензином капот внедорожника Volkswagen, после чего поджёг его и скрылся. 22 сентября 2024 года аналогичным способом он подпалил УАЗ «Патриот», припаркованный у многоэтажного дома. К счастью, в обоих случаях из-за дождливой погоды транспортные средства серьёзно не пострадали и получили лишь незначительные повреждения.

Установлено, что оба поджога мужчина совершил из личных неприязненных отношений к владельцам. Благодаря использованию современных технологий злоумышленнику не удалось уйти от ответственности.

В настоящее время расследование уголовных дел, возбуждённых следователями МО МВД России «Няндомский» по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. До избрания меры пресечения фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.