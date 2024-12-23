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Нетрезвый водитель рассекал по селу Холмогоры в вечернее время

В вечернее время в ходе работы по маршруту патрулирования сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции регионального УМВД на улице Шубина в селе Холмогоры для проверки документов был остановлен автомобиль Fiat. За рулем машины оказался 41-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который не смог предъявить стражам порядка водительское удостоверение.

Мужчина был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что он сел за руль, употребив спиртное.

В ходе дальнейшей работы было установлено, что житель села Холмогоры ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В связи с этим в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа – до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Также нарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Сотрудники полиции напоминают: если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди, или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

17 январь 12:11 | : Происшествия

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