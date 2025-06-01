Архангелогородцу ужесточили приговор за попытку убийства

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 02.04.2025 в отношении 55-летнего ранее не судимого жителя областного центра, осужденного по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия) к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

При этом органом предварительного расследования при направлении уголовного дела в суд мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому лицу), а именно в том, что в ночь с 17 на 18 июля 2024 года в своей квартире в Ломоносовском округе г. Архангельска во время совместного употребления алкоголя из личной неприязни нанес пришедшему в гости потерпевшему не менее 10 ударов ножом в грудь, живот и руку, чем причинил ему множественные ранения грудной клетки и живота с повреждением печени. Потерпевшему удалось оттолкнуть виновного, выхватить у него нож и избежать дальнейших ударов, а впоследствии ему оказана квалифицированная медицинская помощь, что спасло ему жизнь.

Сторона обвинения, не согласившись с неправомерно мягкой квалификацией действий осужденного и назначенным ему наказанием, оспорила незаконный приговор.

Суд апелляционной инстанции признал обоснованными доводы государственного обвинителя, отменил незаконный приговор и вынес новый, которым виновный осужден по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима