Жителя Коноши за попытку убийства отправили в зону вместо принудработ

Архангельским областным судом отменен приговор Коношского районного суда от 29.08.2022 и вынесено новое решение.
Установлено, что 51-летний житель Коношского района 28.01.2021 из личной неприязни ударил своего знакомого в грудь рукой, от которого потерпевший упал на землю, а после взял черенок от лопаты и, сопровождая свои действия угрозой убийством, нанес мужчине не менее 5 ударов им по голове.
Суд первой инстанции признал его виновным в причинении легкого вреда здоровью, совершенном с использованием предмета в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), приговорив к 240 часам обязательных работ.
Ввиду чрезмерной мягкости наказания и неверной квалификации его действий государственный обвинитель принес апелляционное представление, которое 24.11.2022 судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда удовлетворено, вынесен апелляционный приговор, которым действия виновного квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.