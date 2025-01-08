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Северодвинец, устроивший резню в баре, отправляется на особый режим

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда                                          Архангельской области от 27.08.2024, которым 45-летний ранее судимый житель Северодвинска признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам, одному из них – в связи с выполнением им общественного долга, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что ночью 01.05.2023 находившийся в состоянии алкогольного опьянения осужденный, вооружившись ножом, пришел в расположенный в Северодвинске бар, где работала его сожительница, и из личной неприязни нанес владельцу этого заведения удар ножом в живот, чем причинил легкий вред здоровью. 

Затем на место конфликта подошел один из посетителей бара, которого виновный также дважды ударил ножом в живот. Семнадцатилетний сын этого посетителя, желая предотвратить дальнейшее развитие конфликта и не допустить причинение вреда другим отдыхающим в баре, подбежал к отцу, встал между ним и виновным, после чего осужденный нанес ему удар ножом в живот. В результате указанных действий каждому из пострадавших посетителей бара причинено проникающее ранение брюшной полости, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый не признал. Его доводы о самообороне признаны судом несостоятельными.

За содеянное ему назначено окончательное наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Апелляционные жалобы осужденного с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.

(фото с https://heromoney.ru) 

11 февраль 12:22 | : Происшествия

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