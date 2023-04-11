Касация не помогла архангелогордке смягчить наказание за попытку убийства

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 04.03.2022, которым 47-летняя жительница областного центра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд установил, что осужденная 11.06.2020 в квартире по ул. Репина в г. Архангельске в ходе ссоры с целью убийства ударила сожителя ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью, однако лишить жизни потерпевшего не смогла, поскольку ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Ранее Архангельским областным судом 23.06.2022 этот приговор был изменен, а действия осужденной переквалифицированы на ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Прокуратура области с выводами суда второй инстанции не согласилась и принесла кассационное представление, так как установленные фактические обстоятельства дела свидетельствовали о том, что именно осужденная напала с ножом на потерпевшего, который угрожавших ее жизни и здоровью действий не совершал.

Кассационным определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции апелляционное определение от 23.06.2022 отменено по доводам кассационного представления.

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 04.03.2022, которым женщина осуждена по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ к 6 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, оставлен без изменения. Мера пресечения осужденной изменена на заключение под стражу в зале суда.

Апелляционные жалобы осужденной и ее защитника об отсутствии умысла на убийство судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.