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Вельчанин покушался на жизнь строгого начальника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Предварительно установлено, что 12 июня 2025 года вечером у помещения сторожки на производственной территории в поселке Кулой подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанес не менее пяти ударов ножом в область головы, шеи и конечностей мужчине-ровеснику. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего, вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В ходе первоначального допроса подозреваемый пояснил следователю, что ударил начальника ножом, так как тот его собрался уволить из-за появления на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

 

16 июнь 08:44 | : Происшествия

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