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На станции Синега Вельского района бурлили любовные страсти

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Предварительно установлено, что 12 марта 2024 года вечером по месту жительства на станции Синега Вельского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с 62-летней сожительницей, нанес ей удар ножом в область шеи. Благодаря активному сопротивлению потерпевшей и своевременно оказанной медицинской помощи, женщина осталась жива.  

Подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что сожительница ему сделала замечание, что он много выпил, поэтому он разозлился и ударил ее ножом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

01 апрель 11:03 | : Происшествия

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