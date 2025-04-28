Вспыльчивый новодвинец пытался порешить супругу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 5 июня 2025 года вечером по месту жительства в городе Новодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта, нанес удар ножом в шею 49-летней супруге. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в ходе ссоры ударил супругу ножом, чтобы припугнуть.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.