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В Северодвинске расследуют причины поножовщины в баре

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Предварительно установлено, что 15 марта 2025 года утром в баре на улице Ломоносова в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта причинил ножевое ранение шеи 41-летнему мужчине. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в баре к нему подсел ранее незнакомый потерпевший, которого он попросил отойти от его столика. Из-за того, что мужчина его оскорбил, между ними произошел словесный конфликт, который закончился потасовкой. Он ударил потерпевшего ножом, после чего покинул бар, так как работники заведения вызвали полицию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску регионального следственного управления СКР.

28 апрель 11:23 | : Происшествия

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