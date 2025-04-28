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В Каргопольском округе женщину запихнули в багажник авто в назидание за длинный язык

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Каргопольского района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 9 марта 2025 года ночью в одной из деревень Каргопольского района после совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта обвиняемые на автомобиле догнали выбежавшую из дома 23-летнюю потерпевшую и принудительно поместили ее в багажное отделение автомобиля «ВАЗ-21102». Через некоторое время автомобиль под управлением одного из обвиняемых остановился, потерпевшей удалось выбраться из багажника транспортного средства, выбежать на дорогу и обратиться за помощью.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину и пояснили следователю, что таким образом решили наказать потерпевшую, которая сообщила их личную информацию общему знакомому. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 июнь 14:54 | : Происшествия

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