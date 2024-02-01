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Жителю Поморья дали условный срок за попытку похищения человека

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух жителей района виновными  по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что ночью 17.04.2024 после совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта один из подсудимых потребовал 22-летнего знакомого залезть в багажное отделение автомобиля «Опель Астра». 

В пути следования потерпевшему удалось выбраться из багажника транспортного средства. Подсудимые его догнали, применив физическую силу, насильно поместили в багажник и отвезли к гаражу, намереваясь удерживать в нем потерпевшего, пока не будут уверены, что тот не сообщит об их противоправных действиях в правоохранительные органы.

 Пострадавший вырвался, когда его тащили в гараж, скрылся с места преступления и обратился в полицию. 

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объёме, раскаялись и дали подробные признательные показания, пояснив, что таким образом решили проучить потерпевшего за нанесенные оскорбления.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://fotostrana.ru)

04 сентябрь 15:23 | : Происшествия

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