Жителю Поморья дали условный срок за попытку похищения человека

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал двух жителей района виновными по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что ночью 17.04.2024 после совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта один из подсудимых потребовал 22-летнего знакомого залезть в багажное отделение автомобиля «Опель Астра».

В пути следования потерпевшему удалось выбраться из багажника транспортного средства. Подсудимые его догнали, применив физическую силу, насильно поместили в багажник и отвезли к гаражу, намереваясь удерживать в нем потерпевшего, пока не будут уверены, что тот не сообщит об их противоправных действиях в правоохранительные органы.

Пострадавший вырвался, когда его тащили в гараж, скрылся с места преступления и обратился в полицию.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объёме, раскаялись и дали подробные признательные показания, пояснив, что таким образом решили проучить потерпевшего за нанесенные оскорбления.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Приговор суда не вступил в законную силу.