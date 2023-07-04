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Судимый архангелогородец совратил подростка на уличный грабеж

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 25-летнего жителей областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). 

Следствием установлено, что 1 апреля 2024 года после совместного употребления спиртных напитков со случайным 57-летним знакомым на улице Выучейского в городе Архангельске обвиняемые вызвались проводить мужчину домой, зашли с ним в лифт и выхватили у него из рук мобильный телефон. С похищенным телефоном скрылись с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. Обвиняемых задержали сотрудники уголовного розыска полиции.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину и возместили причиненный потерпевшему ущерб. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 октябрь 10:50 | : Происшествия

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