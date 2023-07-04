Судимый архангелогородец совратил подростка на уличный грабеж

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 25-летнего жителей областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 1 апреля 2024 года после совместного употребления спиртных напитков со случайным 57-летним знакомым на улице Выучейского в городе Архангельске обвиняемые вызвались проводить мужчину домой, зашли с ним в лифт и выхватили у него из рук мобильный телефон. С похищенным телефоном скрылись с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. Обвиняемых задержали сотрудники уголовного розыска полиции.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину и возместили причиненный потерпевшему ущерб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.