Женщины из каргопольской деревни устроили для своей знакомой пыточную

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено расследование уголовного дела по обвинению трех жительниц Каргопольского района в возрасте от 21 до 42 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «д,е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное с издевательством для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 20 января 2024 года дочь с матерью договорились со знакомой доставить к ним в частный дом в одной из деревень Каргопольского района 39-летнюю местную жительницу из-за ранее возникших к ней неприязненных отношений. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении длительного времени наносили потерпевшей побои, таскали за волосы, распылили ей раздражающее вещество в лицо и совершали иные противоправные действия.

О произошедшем стало известно после того, как пострадавшая женщина обратилась к фельдшеру за медицинской помощью и рассказала, что ее избили.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.