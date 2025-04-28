Северодвинские полицейские славно задержали искушенного грабителя

Днем 7 июня в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило заявление от сотрудницы продуктового магазина. Она рассказала, что в помещение зашел неизвестный мужчина, взял с прилавка бутылку вина и, не оплатив товар, ушел из магазина. Женщина выбежала на улицу и попыталась остановить злоумышленника, но тот достал из рюкзака нож и направился в сторону продавца. Испугавшись, заявительница забежала в помещение и сообщила о случившемся в полицию.

Вскоре в дежурную часть поступило еще одно аналогичное заявление. Похожий по описанию мужчина зашел в магазин, расположенный на улице Республиканской, и угрожая продавцам ножом, похитил бутылку дорогостоящего алкоголя, после чего скрылся.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался нигде не работающий 35-летний северодвинец. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

По фактам разбоев, совершенных с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.