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Северодвинские полицейские задержали грабителя-эстета

Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило заявление от сотрудника магазина, расположенного на улице Индустриальной. Со слов заявительницы, неизвестный похитил с прилавка дорогостоящий парфюм.

Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина зашел в помещение и взял с полки флакон. На выходе из магазина его остановил продавец, однако злоумышленник успел снять с похищенного защитную этикетку, поэтому антикражная рамка не сработала.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 26-летний северодвинец. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

 

13 май 16:41 | : Происшествия

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