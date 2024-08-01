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В Плесецке задержан ночной разбойник

11 августа в дежурную часть ОМВД России «Плесецкий» поступило заявление от женщины — продавца круглосуточного торгового павильона, расположенного на улице Ленина. Она сообщила, что ночью в помещение зашел мужчина и, угрожая ножом, потребовал передать ему выручку. Испугавшись, северянка отдала деньги, после чего нападавший скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что ранее этот же злоумышленник заходил еще в один магазин поселка Плесецк. Так же, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, налетчик хотел получить наличные. Однако работник ответила решительным отказом и сообщила, что если мужчина не удалится, она вызовет полицию. Не ожидая такой реакции, нападавший поспешил уйти.

Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Эти кадры помогли сотрудникам полиции установить подозреваемого — им оказался нигде не работающий 26-летний местный житель. Злоумышленника задержали.

По фактам разбоев возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, этот же гражданин является обвиняемым по уголовному делу о краже денег из магазина в селе Федово Плесецкого округа. 15 июля этого года ночью, выставив оконную раму, он проник в помещение и похитил из сейфа более 40 тысяч рублей.

 

16 август 15:25 | : Происшествия

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