В Ленском районе участковый вернул похищенный алкоголь законному владельцу

Днем 3 августа в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратился продавец магазина, расположенного на улице Дубинина в селе Яренск. Со слов женщины, несколько минут назад неизвестный мужчина зашел в торговый павильон, схватил с прилавка две бутылки с алкоголем и скрылся. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Внимательно просмотрев запись, участковый уполномоченный полиции узнал мужчину, который ранее проживал на его административном участке.
Вскоре нарушитель был задержан. Им оказался нигде не работающий 31-летний житель города Сольвычегодска. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Похищенный алкоголь изъят и вскоре будет возвращен в магазин.