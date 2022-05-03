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В Ленском районе участковый вернул похищенный алкоголь законному владельцу

Днем 3 августа в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратился продавец магазина, расположенного на улице Дубинина в селе Яренск. Со слов женщины, несколько минут назад неизвестный мужчина зашел в торговый павильон, схватил с прилавка две бутылки с алкоголем и скрылся. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Внимательно просмотрев запись, участковый уполномоченный полиции узнал мужчину, который ранее проживал на его административном участке.

Вскоре нарушитель был задержан. Им оказался нигде не работающий 31-летний житель города Сольвычегодска. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Похищенный алкоголь изъят и вскоре будет возвращен в магазин.

 

05 август 11:51 | : Происшествия

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