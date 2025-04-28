Умная архангельская женщина не попалась в сети мошенников

Неустановленное лицо 30.05.2025 через приложение в мессенджере связалось с преподавателем одного из образовательных учреждений г. Архангельска и от имени директора, под предлогом того, что сотрудники бухгалтерии совершают мошеннические действия с зарплатой работников, убедило ее в необходимости беседы с представителем Росфинмониторинга для выяснения обстоятельств.

После чего, мошенники, от имени представителей службы безопасности Росфинмониторинга, сообщили ей, что злоумышленники якобы воспользовались ее личными данными и перечислили денежные средства на Украину, за что предусмотрена уголовная ответственность, и под предлогом необходимости защиты ее денежных средств, пытались уговорить потерпевшую снять с ее банковского счета все имеющиеся на нем денежные средства в сумме 408 тыс. рублей и перевести их через банкомат на «безопасный» банковский счет.

Однако женщина, зная о подобных видах мошенничества из СМИ, вовремя поняла, что общается с преступниками, которые пытаются похитить ее денежные средства, выполнять их требования не стала, тем самым сохранила свои сбережения.

В следственном управлении УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту покушения на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.