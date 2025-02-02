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Два северодвинца по-детски лопухнулись с переводом денег мошенникам

22 февраля в полицию Северодвинска обратились двое местных жителей. Их обманули мошенники по одинаковой схеме.

 72-летней женщине сначала позвонил якобы представитель почтового отделения, который сообщил, что ожидаемая ею посылка была по ошибке направлена в другой город, чтобы ее вернуть, нужно продиктовать «сотруднику» код из смс-сообщения. Северодвинка действительно должна была получить посылку, поэтому не заподозрила обман и назвала цифровой код. После этого раздался звонок якобы от сотрудника Росфинмониторинга. Незнакомец уверял, что переданный женщиной код оказался в руках мошенников, которые пытаются снять все деньги с ее счетов. Звонивший убедил гражданку, что нужно срочно перевести сбережения на безопасный счет. Введенная в заблуждение пожилая женщина начала выполнять инструкции «специалиста».

 32-летнему жителю города корабелов также позвонил «сотрудник Росфинмониторинга», который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредиты и нужно срочно их остановить. По указаниям незнакомца мужчина снял деньги с кредитной карты.

 Далее в обоих случаях события развивались по одинаковому сценарию. Злоумышленники убедили потерпевших установить на телефон мобильное приложение, создать в нем электронную банковскую карту, на которую впоследствии через банкомат северодвинцы перечислили деньги. Женщина перевела 325 тысяч рублей личных накоплений, мужчина — 259 тысяч рублей кредитных средств.

 После этого мошенники стали уверять, что этого недостаточно и нужно продолжать пополнять «безопасный счет». Это насторожило потерпевших и они решили обратиться в полицию.

 По фактам мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждены уголовные дела.

 Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: не существует «безопасных», «резервных» счетов!

 Представители государственных учреждений, банковских организаций, правоохранительных органов не сообщают о проблемах со счетом, тем более не принуждают к совершению финансовых операций. Никогда не действуйте по указаниям незнакомцев, кем бы они ни представлялись! Не осуществляйте переводы спонтанно, тем более на счета неизвестных вам физических лиц.

 Будьте бдительны!  

23 февраль 12:41 | : Происшествия

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