Два северодвинца по-детски лопухнулись с переводом денег мошенникам

22 февраля в полицию Северодвинска обратились двое местных жителей. Их обманули мошенники по одинаковой схеме.

72-летней женщине сначала позвонил якобы представитель почтового отделения, который сообщил, что ожидаемая ею посылка была по ошибке направлена в другой город, чтобы ее вернуть, нужно продиктовать «сотруднику» код из смс-сообщения. Северодвинка действительно должна была получить посылку, поэтому не заподозрила обман и назвала цифровой код. После этого раздался звонок якобы от сотрудника Росфинмониторинга. Незнакомец уверял, что переданный женщиной код оказался в руках мошенников, которые пытаются снять все деньги с ее счетов. Звонивший убедил гражданку, что нужно срочно перевести сбережения на безопасный счет. Введенная в заблуждение пожилая женщина начала выполнять инструкции «специалиста».

32-летнему жителю города корабелов также позвонил «сотрудник Росфинмониторинга», который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредиты и нужно срочно их остановить. По указаниям незнакомца мужчина снял деньги с кредитной карты.

Далее в обоих случаях события развивались по одинаковому сценарию. Злоумышленники убедили потерпевших установить на телефон мобильное приложение, создать в нем электронную банковскую карту, на которую впоследствии через банкомат северодвинцы перечислили деньги. Женщина перевела 325 тысяч рублей личных накоплений, мужчина — 259 тысяч рублей кредитных средств.

После этого мошенники стали уверять, что этого недостаточно и нужно продолжать пополнять «безопасный счет». Это насторожило потерпевших и они решили обратиться в полицию.

По фактам мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: не существует «безопасных», «резервных» счетов!

Представители государственных учреждений, банковских организаций, правоохранительных органов не сообщают о проблемах со счетом, тем более не принуждают к совершению финансовых операций. Никогда не действуйте по указаниям незнакомцев, кем бы они ни представлялись! Не осуществляйте переводы спонтанно, тем более на счета неизвестных вам физических лиц.

Будьте бдительны!