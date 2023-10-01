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В Архангельской области выявляются новые способы телефонного мошенничества

Телефонные мошенники придумали новые способы выманивать деньги у доверчивых граждан. В октябре 2023 года под предлогом уголовного преследования за оказание финансовой помощи недружественным странам злоумышленники похитили у четырех жителей Архангельской области деньги в сумме свыше 1 млн. рублей. 

Так, в один из дней октября 2023 года неизвестное лицо позвонило на мобильный телефон женщине, представившись сотрудником главного управления МВД России, сообщило, что в отношении неё возбуждено уголовное дело по факту перевода денежных средств в недружественную страну. 

Доверившись мошенникам, женщина сообщила о том, что у нее в банке открыты четыре банковских счёта и деньги она никому не переводила. 

Тогда злоумышленник пояснил, что возможно кому-то стали известны данные её банковских счетов и от её имени осуществляются переводы денег, а для предотвращения дальнейших преступных действий предложил женщине сходить в банк, снять со счетов деньги и перевести их на безопасный счёт. 

Звонивший убедил женщину никому не сообщать о данном разговоре, а при дальнейшей связи с ней сотрудниками правоохранительных органов будет использоваться обозначенное кодовое слово. 

На следующий день ей вновь позвонил мужчина, который представился следователем, назвал ей кодовое слово и убедил потерпевшую сходить в банк, где снять деньги со счетов и перевести их через банкомат на безопасные счета, о цели снятия денег не сообщать работникам банка. 

Ранее женщина знала о телефонных мошенничествах, однако, поддавшись эмоциям, забыла о мерах предосторожности. Доверившись незнакомцу, она согласилась следовать его указаниям. После чего, в течение 2 дней сняла с принадлежащих ей счетов деньги в сумме 800 тыс. рублей и перевела на безопасные счета, которые ей сообщил мошенник. 

Спустя пять дней она поняла, что её обманули и обратилась с заявлением в полицию. 

По указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело, проводится расследование.  

(коллаж https://portalzpp02.ru) 

30 октябрь 11:53 | : Происшествия

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