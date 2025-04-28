Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец убил незнакомца двуся ударами в голову

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 13 июля 2024 года вечером у кафе на улице П.Галушина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни, обусловленной произошедшим между ним и ранее незнакомым 37-летним мужчиной конфликтом, нанёс тому не менее двух ударов рукой по голове.  Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи от кровоизлияния головного мозга.  

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что ранее незнакомый потерпевший, находившийся на улице в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, после сделанного замечания спровоцировал конфликт, поэтому он дал ему пощечину. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

10 июнь 08:51 | : Происшествия

Главные новости


А-ну, красавицы! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Народный фронт отчитался по реализации нацпроектов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (133)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20