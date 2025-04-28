Архангелогородец убил незнакомца двуся ударами в голову

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 13 июля 2024 года вечером у кафе на улице П.Галушина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни, обусловленной произошедшим между ним и ранее незнакомым 37-летним мужчиной конфликтом, нанёс тому не менее двух ударов рукой по голове. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пострадавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи от кровоизлияния головного мозга.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант пояснил следователю, что ранее незнакомый потерпевший, находившийся на улице в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, после сделанного замечания спровоцировал конфликт, поэтому он дал ему пощечину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.