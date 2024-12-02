Житель Архангельска ударил незнакомого человека ножом на вечерней улице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 7 сентября 2024 года вечером у дома по улице Байкальская в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 38-летним ранее незнакомым мужчиной и возникших личных неприязненных отношений ударил того ножом в живот, причинив тяжкий вред его здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.